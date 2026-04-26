Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На его месте я бы продолжил карьеру в НХЛ». Третьяк — об Овечкине

Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Срок действующего контракта 40-летнего российского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Александр Овечкин – наша главная звезда. Он намекнул, что ещё на два года хотел бы остаться в НХЛ.
– И это здорово! Будь я на его месте, то обязательно бы продолжил энхаэловскую карьеру. Александр так близко подошёл к статистическим рубежам, которые, может быть, уже никто никогда не превзойдёт! Всё может быть. И рекорд Гретцки казался незыблемым. Но Овечкин его побил. Может, и родится такой же вундеркинд. Всё возможно в этой жизни, и сам Саша это доказал. Но сейчас он может побить ещё один рекорд Гретцки – по голам с учётом плей-офф. Уже ради этого надо остаться в НХЛ.

Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. Попасть в сборную, стать лучшим нападающим, больше всех забить. Должна быть большая цель. И вот у Овечкина она есть – новый рекорд Гретцки. И просто уйти из НХЛ, когда ты в одном шаге от этого?

– Нет!
– Это было бы несправедливо. Ведь Александр может вписать своё имя на века вперёд в летопись хоккея, – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Легионер из КХЛ рассказал, как отнёсся к тому, что Овечкин побил канадский рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android