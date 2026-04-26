Плющев — о Тардифе: человек без определённой харизмы и точки зрения

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о президенте ИИХФ Люке Тардифе. Тардиф был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, он сменил на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Он запомнился своей обаятельной улыбкой и совершенной бесхарактерностью. Его посадили, чтобы он исполнял чужие воли и решения. Что он и делал, но пытался выглядеть красиво. Человек без определённой харизмы и точки зрения. Поэтому ничего от него другого ожидать было нельзя. Однако ещё неизвестно, кто будет баллотироваться на пост главы ИИХФ. Если будут баллотироваться «карлики» типа Польши или ещё кого-то, лучше не будет», — цитирует Плющева LiveResult.