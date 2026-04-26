Зарипов — о Магнитогорске: этот город для меня особенный, всегда радостно возвращаться

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что всегда рад возвращаться в Магнитогорск.

«Этот город для меня особенный, славный и близкий. Одни из лучших моих сезонов в карьере были здесь. Четыре сезона, три финала, два Кубка. Всегда радостно возвращаться в Магнитогорск. Играть по периоду за каждую из команд было бы неправильно, считаю. Пусть у нас и ветеранский формат, всё равно есть противостояние в плей-офф, мы соперники основных команд в плей-офф.

Вначале хотели в шутку сыграть, но в итоге у обеих команд серьёзный подход. Это хорошо, есть возможность вернуться в профессиональную стезю, ребята, ветераны рады ощутить себя в этом проекте, с радостью откликнулись», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.