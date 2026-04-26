Зарипов — об «Ак Барсе»: надеемся, что наш плей-офф не закончится на «Металлурге»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом». Форвард играл за оба клуба и становился с ними обладателем главного трофея КХЛ.

«Не будем загадывать, но верим в нашу команду. Однако это полуфинал, тут уже не до шуток, как говорится, ни в коем случае не стоит заранее что-то говорить. Точно не думать, кто будет в финале — «Локомотив» или «Авангард». В наших ребят мы верим, надеемся, что наш плей-офф не закончится на «Металлурге», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.