Зарипов – о Мозякине: против него интересно играть, он как всегда, легко и на выдохе

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался об игре против нападающего Сергея Мозякина в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса». Хоккеисты выступали вместе за манитогорский клуб и становились с ним обладателями Кубка Гагарина.

«Мы только четыре года играли вместе с Сергеем Мозякиным, в одной тройке. А так всегда друг против друга, и сейчас продолжаем. Против него интересно играть, он интересно играет. Он как всегда, легко и на выдохе», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В полуфинальной серии плей-офф КХЛ встречаются «Ак Барс» и «Металлург».