Зарипов: есть идея создания полноценной ветеранской лиги КХЛ

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что у него есть идея создания полноценной ветеранской лиги КХЛ.

«Хоккей — наша жизнь, мы всю осознанную жизнь в коньках, с клюшкой в руках, будем держаться до конца нашего вида спорта. Посмотрите на Сергея Столбуна, человеку 72 года, а с какой радостью он выходит на лёд, с каким желанием. Показывает достойную игру.

Есть идея создания полноценной ветеранской лиги, мы и с Минском хотели сделать такую же историю, но в Минске не смогли собрать за столь короткий период команду. Это сложно, не знаем ведь заранее, кто будет нашим следующим соперником. Есть желание, хочется такой проект поддержать, запустить, чтобы ветераны были привязаны к основной команде не только в Казани, но и во всей КХЛ», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.