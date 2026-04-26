Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зарипов: есть идея создания полноценной ветеранской лиги КХЛ

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что у него есть идея создания полноценной ветеранской лиги КХЛ.

«Хоккей — наша жизнь, мы всю осознанную жизнь в коньках, с клюшкой в руках, будем держаться до конца нашего вида спорта. Посмотрите на Сергея Столбуна, человеку 72 года, а с какой радостью он выходит на лёд, с каким желанием. Показывает достойную игру.

Есть идея создания полноценной ветеранской лиги, мы и с Минском хотели сделать такую же историю, но в Минске не смогли собрать за столь короткий период команду. Это сложно, не знаем ведь заранее, кто будет нашим следующим соперником. Есть желание, хочется такой проект поддержать, запустить, чтобы ветераны были привязаны к основной команде не только в Казани, но и во всей КХЛ», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Зарипов — о Магнитогорске: этот город для меня особенный, всегда радостно возвращаться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android