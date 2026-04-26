Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

После гола «Локомотива» произошла массовая потасовка, были удалены две пятёрки игроков

После гола «Локомотива» произошла массовая потасовка, были удалены две пятёрки игроков
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

На 18-й минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Артём Сергеев. Сразу после гола на льду вспыхнула массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Драка началась с того, что форвард железнодорожников Александр Радулов что-то сказал вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову, который кинулся на оппонента. По итогам стычки удаления получили обе пятёрки, находившиеся на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android