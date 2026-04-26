После гола «Локомотива» произошла массовая потасовка, были удалены две пятёрки игроков

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу ярославцев.

На 18-й минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Артём Сергеев. Сразу после гола на льду вспыхнула массовая потасовка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Драка началась с того, что форвард железнодорожников Александр Радулов что-то сказал вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову, который кинулся на оппонента. По итогам стычки удаления получили обе пятёрки, находившиеся на льду.

