Голкипер Илья Самсонов покинет ХК «Сочи» в межсезонье

Как стало известно «Чемпионату», вратарь ХК «Сочи» Илья Самсонов в ближайшее время покинет клуб. Прошлой осенью «Сочи» выменял права на Самсонова у «Металлурга» и подписал контракт с голкипером на два сезона. По контракту Самсонов должен быть вратарём южан ещё и в сезоне-2026/2027, однако стороны близки к тому, чтобы завершить сотрудничество.

На счету 29-летнего Ильи Самсонова 14 матчей, в которых он одержал три победы при показателе надёжности 3,27 и 90,3% отражённых бросков. Также Илья провёл одну игру «на ноль».

В сезоне-2024/2025 Самсонов провёл 29 встреч за «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.