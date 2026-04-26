Матч плей-офф «Локомотив» — «Авангард» был остановлен на 20 минут после массовой стычки

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу ярославцев.
В середине второго периода во время рекламного тайм-аута произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов. Всё началось у ворот «Авангарда» со стычки между Александром Радуловым и Максимом Лажуа, в которую вмешался голкипер Никита Серебряков. Затем в драку вмешались несколько игроков, выбежавших на лёд с обеих скамеек запасных. Судьи долго просматривали повтор на предмет штрафов. Игра возобновилась лишь спустя 20 минут после массовой стычки. По итогам эпизода большинство получил «Локомотив».
- 26 апреля 2026
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
15:57
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:24