Матч плей-офф «Локомотив» — «Авангард» был остановлен на 20 минут после массовой стычки

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

В середине второго периода во время рекламного тайм-аута произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов. Всё началось у ворот «Авангарда» со стычки между Александром Радуловым и Максимом Лажуа, в которую вмешался голкипер Никита Серебряков. Затем в драку вмешались несколько игроков, выбежавших на лёд с обеих скамеек запасных. Судьи долго просматривали повтор на предмет штрафов. Игра возобновилась лишь спустя 20 минут после массовой стычки. По итогам эпизода большинство получил «Локомотив».