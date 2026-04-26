Матч плей-офф «Локомотив» — «Авангард» был остановлен на 20 минут после массовой стычки

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

В середине второго периода во время рекламного тайм-аута произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов. Всё началось у ворот «Авангарда» со стычки между Александром Радуловым и Максимом Лажуа, в которую вмешался голкипер Никита Серебряков. Затем в драку вмешались несколько игроков, выбежавших на лёд с обеих скамеек запасных. Судьи долго просматривали повтор на предмет штрафов. Игра возобновилась лишь спустя 20 минут после массовой стычки. По итогам эпизода большинство получил «Локомотив».

