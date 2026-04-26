Мозякин: «Локомотив» будто бы с Уфой ещё пытался играть, не смогли переключиться

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин высказался о поражении «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:5).

«Смотрел первую игру «Локомотива» с «Авангардом», удивлён был результатом, интересный, такой же, как и у нас. Возможно, в Ярославле и Магнитогорске не смогли до конца переключиться с предыдущих серий, с Уфы и Нижнего Новгорода, хаотичный был хоккей.

«Локомотив» будто бы с Уфой ещё пытался играть. Но думаю, что дальше серия будет выравниваться, увидим другой хоккей. Должны собраться», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.