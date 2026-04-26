Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мозякин: «Локомотив» будто бы с Уфой ещё пытался играть, не смогли переключиться

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин высказался о поражении «Локомотива» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Смотрел первую игру «Локомотива» с «Авангардом», удивлён был результатом, интересный, такой же, как и у нас. Возможно, в Ярославле и Магнитогорске не смогли до конца переключиться с предыдущих серий, с Уфы и Нижнего Новгорода, хаотичный был хоккей.

«Локомотив» будто бы с Уфой ещё пытался играть. Но думаю, что дальше серия будет выравниваться, увидим другой хоккей. Должны собраться», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Зарипов — о Мозякине: против него интересно играть, он как всегда легко и на выдохе
