Стал известен судейский вердикт по итогам массовой стычки в полуфинале плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

В середине второго периода во время рекламного тайм-аута произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов. В конфликт вмешались также игроки, выбежавшие на лёд со скамейки запасных. Судьи около 20 минут смотрели повторы и принимали решения о штрафах. Два хоккеиста получили матч-штрафы, ещё несколько игроков заработали 10-минутные дисциплинарные штрафы за покидание скамейки запасных во время конфликта на льду, часть хоккеистов обеих команд получили штрафы за грубость. В общей сложности спортсмены получили 106 штрафных минут за этот игровой эпизод.

Игра продолжилась спустя 20 минут большинством «Локомотива». Через три минуты «Авангард» забросил две шайбы и перевернул ход матча.

