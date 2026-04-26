Стал известен судейский вердикт по итогам массовой стычки в полуфинале плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.

В середине второго периода во время рекламного тайм-аута произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов. В конфликт вмешались также игроки, выбежавшие на лёд со скамейки запасных. Судьи около 20 минут смотрели повторы и принимали решения о штрафах. Два хоккеиста получили матч-штрафы, ещё несколько игроков заработали 10-минутные дисциплинарные штрафы за покидание скамейки запасных во время конфликта на льду, часть хоккеистов обеих команд получили штрафы за грубость. В общей сложности спортсмены получили 106 штрафных минут за этот игровой эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Игра продолжилась спустя 20 минут большинством «Локомотива». Через три минуты «Авангард» забросил две шайбы и перевернул ход матча.