Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Авангард» забил два гола за минуту и перевернул ход полуфинального матча с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

На 29-й минуте матча форвард «Локомотива» Рихард Паник получил двухминутное удаление за подножку и уравнял составы. Через несколько секунд нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв сравнял счёт, а спустя ещё минуту и восемь секунд капитан омского клуба Дамир Шарипзянов впервые вывел гостей вперёд.

