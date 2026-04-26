«Авангард» забил два гола за минуту и перевернул ход полуфинального матча с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 2:1 в пользу омичей.

На 29-й минуте матча форвард «Локомотива» Рихард Паник получил двухминутное удаление за подножку и уравнял составы. Через несколько секунд нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв сравнял счёт, а спустя ещё минуту и восемь секунд капитан омского клуба Дамир Шарипзянов впервые вывел гостей вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

