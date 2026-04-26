Главная Хоккей Новости

Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда»

Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда»
Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейном арбитр Леонид Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда» во время второго матча полуфинала Кубка Гагарина. Встреча проходит в эти минуты, «Авангард» выигрывает со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лёд во время конфликта. Что касается самой ситуации, в любой игре такое может случиться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В середине второго периода произошла массовая стычка, по итогам которой игроки получили 106 штрафных минут.

Материалы по теме
Видео
Стал известен судейский вердикт по итогам массовой стычки в полуфинале плей-офф КХЛ
