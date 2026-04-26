Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейном арбитр Леонид Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда» во время второго матча полуфинала Кубка Гагарина. Встреча проходит в эти минуты, «Авангард» выигрывает со счётом 2:1.
«Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лёд во время конфликта. Что касается самой ситуации, в любой игре такое может случиться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В середине второго периода произошла массовая стычка, по итогам которой игроки получили 106 штрафных минут.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
