Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда»

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейном арбитр Леонид Вайсфельд отреагировал на массовые стычки между игроками «Локомотива» и «Авангарда» во время второго матча полуфинала Кубка Гагарина. Встреча проходит в эти минуты, «Авангард» выигрывает со счётом 2:1.

«Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лёд во время конфликта. Что касается самой ситуации, в любой игре такое может случиться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В середине второго периода произошла массовая стычка, по итогам которой игроки получили 106 штрафных минут.

