Второй период матча «Локомотив» — «Авангард» длился более часа из-за массовой стычки

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.

В середине второго периода произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов, включая игроков, выбежавших со скамеек запасных. Судьи около 20 минут изучали видеоповтор эпизода, чтобы определить длительность штрафов. В итоге второй период был сыгран за 61 минуту.

Отметим, в первом периоде также была массовая стычка игроков. Малые штрафы за грубость получили обе пятёрки, находившиеся на площадке.