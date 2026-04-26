Второй период матча «Локомотив» — «Авангард» длился более часа из-за массовой стычки
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
В середине второго периода произошла массовая потасовка с участием нескольких хоккеистов, включая игроков, выбежавших со скамеек запасных. Судьи около 20 минут изучали видеоповтор эпизода, чтобы определить длительность штрафов. В итоге второй период был сыгран за 61 минуту.
Отметим, в первом периоде также была массовая стычка игроков. Малые штрафы за грубость получили обе пятёрки, находившиеся на площадке.
