Мозякин: завтра мы увидим другой «Металлург», серия будет под нашу диктовку

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин прокомментировал поражение «Металлурга» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина от «Ак Барса» (2:5).

«Конечно, все мы расстроились, но уже и вчера сказал, это была значимая первая игра, однако всё-таки только один матч. Надеюсь, что завтра мы увидим другой «Металлург», а серия будет под нашу диктовку.

Фактор паузы между раундами? Но у Казани ещё больше была пауза, поэтому что-то об этом говорить сейчас не стоит, наверное. Все в одинаковых условиях, тем более в этом плей-офф все серии одинаковые, 4-0, 4-1, быстро все заканчивают. Сейчас, наверное, не надо говорить о каких-то паузах как о факторе, влияющем на результат», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.