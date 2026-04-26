Мозякин: завтра мы увидим другой «Металлург», серия будет под нашу диктовку

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин прокомментировал поражение «Металлурга» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина от «Ак Барса» (2:5).
«Конечно, все мы расстроились, но уже и вчера сказал, это была значимая первая игра, однако всё-таки только один матч. Надеюсь, что завтра мы увидим другой «Металлург», а серия будет под нашу диктовку.
Фактор паузы между раундами? Но у Казани ещё больше была пауза, поэтому что-то об этом говорить сейчас не стоит, наверное. Все в одинаковых условиях, тем более в этом плей-офф все серии одинаковые, 4-0, 4-1, быстро все заканчивают. Сейчас, наверное, не надо говорить о каких-то паузах как о факторе, влияющем на результат», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 26 апреля 2026
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
15:57
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:24