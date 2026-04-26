Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мозякин: завтра мы увидим другой «Металлург», серия будет под нашу диктовку

Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин прокомментировал поражение «Металлурга» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина от «Ак Барса» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Конечно, все мы расстроились, но уже и вчера сказал, это была значимая первая игра, однако всё-таки только один матч. Надеюсь, что завтра мы увидим другой «Металлург», а серия будет под нашу диктовку.

Фактор паузы между раундами? Но у Казани ещё больше была пауза, поэтому что-то об этом говорить сейчас не стоит, наверное. Все в одинаковых условиях, тем более в этом плей-офф все серии одинаковые, 4-0, 4-1, быстро все заканчивают. Сейчас, наверное, не надо говорить о каких-то паузах как о факторе, влияющем на результат», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android