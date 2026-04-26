Мозякин — о Зарипове: мы друзья с Данисом, в Казань с женой каждый раз заезжаем

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин заявил, что находится в дружеских отношениях с бывшим форвардом и партнёром по «Металлургу» Данисом Зариповым. Хоккеисты в составе магнитогорского клуба становились обладателями Кубка Гагарина.

«Мы друзья с Данисом, есть общение по телефону, часто созваниваемся, списываемся. В гости друг к другу ездим, летом в отпуск, с женой вместе ездим на машине до Ярославля, в Казань каждый раз заезжаем», – передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Оба хоккеиста приняли участие в матче легенд «Ак Барса» и «Металлурга», проходившем 26 апреля в Магнитогорске.