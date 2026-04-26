Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мозякин высказался об идее создания лиги ветеранов КХЛ

Мозякин высказался об идее создания лиги ветеранов КХЛ
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин высказался об идее создания лиги ветеранов КХЛ.

«Такие матчи всегда приятно играть. Отличная возможность встретиться с ребятами, которых давно не видел. Пообщаться, а на льду не так часто сейчас катаемся, всегда приятно видеть болельщиков на трибунах. Приятно в принципе выходить на лёд.

Было бы здорово увидеть ветеранскую лигу в КХЛ, неплохая идея. Единственное — нужно немного заранее это всё организовывать, согласовывать. Мы здесь буквально за три дня собирались, собрали команду, майки, вся организация была на этой неделе. Если всё заранее делать, на более высоком уровне, как идея — отлично.

В Казани меня не будет, к сожалению. Извинился перед Данисом, у жены юбилей. Но команда ветеранов «Металлурга», хоть и без меня, в Казань едет», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Мозякин: завтра мы увидим другой «Металлург», серия будет под нашу диктовку
