«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и повёл 2-0 в полуфинальной серии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу омичей. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда».

На 18-й минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Андрей Сергеев с передач Егора Сурина и Александра Радулова. «Авангард» перевернул ход игры в середине второго периода. С интервалом в 68 секунд омичи забросили две шайбы подряд. Сначала отличился Василий Пономарёв, а затем голом отметился капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В середине третьего периода Эндрю Потуральски реализовал двойное численное большинство. Отметим, что в матче состоялись две массовые потасовки игроков с большим количеством штрафного времени.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

*если потребуется.