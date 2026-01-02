Локомотив — Авангард, результат второго матча 26 апреля 2026, счет 1:3, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и повёл 2-0 в полуфинальной серии
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу омичей. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

На 18-й минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Андрей Сергеев с передач Егора Сурина и Александра Радулова. «Авангард» перевернул ход игры в середине второго периода. С интервалом в 68 секунд омичи забросили две шайбы подряд. Сначала отличился Василий Пономарёв, а затем голом отметился капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В середине третьего периода Эндрю Потуральски реализовал двойное численное большинство. Отметим, что в матче состоялись две массовые потасовки игроков с большим количеством штрафного времени.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

*если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина — 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
