144 штрафные минуты получили хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» во втором матче серии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу омичей. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

В матче состоялись две массовые потасовки. Одна из них прошла в концовке первого периода сразу после гола «Локомотива». Тогда обе пятёрки игроков, находящиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость. Вторая массовая стычка состоялась в середине второго периода. По итогам этой драки судьи выписали 106 штрафных минут, включая два матч-штрафа и несколько дисциплинарных 10-минутных удалений.

В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут набрали игроки «Локомотива» и 66 минут хоккеисты «Авангарда».

