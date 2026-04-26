144 штрафные минуты получили хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» во втором матче серии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу омичей. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда».

В матче состоялись две массовые потасовки. Одна из них прошла в концовке первого периода сразу после гола «Локомотива». Тогда обе пятёрки игроков, находящиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость. Вторая массовая стычка состоялась в середине второго периода. По итогам этой драки судьи выписали 106 штрафных минут, включая два матч-штрафа и несколько дисциплинарных 10-минутных удалений.

В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут набрали игроки «Локомотива» и 66 минут хоккеисты «Авангарда».