144 штрафные минуты получили хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» во втором матче серии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу омичей. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда».
В матче состоялись две массовые потасовки. Одна из них прошла в концовке первого периода сразу после гола «Локомотива». Тогда обе пятёрки игроков, находящиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость. Вторая массовая стычка состоялась в середине второго периода. По итогам этой драки судьи выписали 106 штрафных минут, включая два матч-штрафа и несколько дисциплинарных 10-минутных удалений.
В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут набрали игроки «Локомотива» и 66 минут хоккеисты «Авангарда».
26 апреля 2026
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
15:57
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:24