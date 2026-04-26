Защитнику «Каролины» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга

Защитнику «Каролины Харрикейнз» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин вместе с командой вернулся в Роли, где продолжит прохождение протокола НХЛ по безопасному возвращению к матчам. Его участие в играх второго раунда пока находится под вопросом.

Россиянин получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Никишин после хита долго оставался на льду и покинул площадку при помощи врача и партнёров по команде.

«Каролина» победила «Оттаву» (4:2, 4-0 в серии) и вышла во второй раунд плей-офф, где её соперником будет победитель противостояния между «Питтсбургом» и «Филадельфией».