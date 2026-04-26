Защитнику «Каролины» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга
Защитнику «Каролины Харрикейнз» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин вместе с командой вернулся в Роли, где продолжит прохождение протокола НХЛ по безопасному возвращению к матчам. Его участие в играх второго раунда пока находится под вопросом.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15 1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp) 1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp) 1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38 2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11 2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45
Россиянин получил травму после жёсткого силового приёма от защитника «Оттавы Сенаторз» Тайлера Клевена в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Никишин после хита долго оставался на льду и покинул площадку при помощи врача и партнёров по команде.
«Каролина» победила «Оттаву» (4:2, 4-0 в серии) и вышла во второй раунд плей-офф, где её соперником будет победитель противостояния между «Питтсбургом» и «Филадельфией».
