«Большинство «Авангарда» играет решающую роль». Хартли — о втором поражении «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:3, 0-2).

«Хорошо начали, повели в счёте. Но после паузы во втором периоде удалились в большинстве, пропустили в формате «четыре на четыре», а затем ещё один в меньшинстве. Счёт стал 1:2 за короткий промежуток. Оставались в игре, но огорчило, что в третьем периоде опять получили ненужные удаления, это решило исход матча.

Что случилось с «Локомотивом» после этой паузы? Не сказал бы, что пропущенные голы — следствие паузы. Начинали мы в большинстве, но получили затем удаление. В первых матчах серии большинство «Авангарда» играет решающую роль», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.