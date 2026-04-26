Хартли: «Локомотив» может поехать в Омск и выиграть дважды. Мы продолжаем сражаться

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что ярославский клуб может выиграть два гостевых матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ у омского «Авангарда». Ярославцы уступили в первых двух домашних встречах и проигрывают в серии со счётом 0-2.

«Действительно, трудно нам даются забитые голы, особенно в большинстве. Выглядит так, что один плохой пас или отскок — и шайба выходит из зоны. С другой стороны, у нас достаточно голевых моментов, наши лидеры приносили результат «Локомотиву» на протяжении многих лет, сейчас ещё ничего не потеряно. Мы можем поехать в Омск и выиграть две игры там, продолжаем сражаться», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.