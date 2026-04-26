Хартли: «Локомотив» может поехать в Омск и выиграть дважды. Мы продолжаем сражаться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что ярославский клуб может выиграть два гостевых матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ у омского «Авангарда». Ярославцы уступили в первых двух домашних встречах и проигрывают в серии со счётом 0-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
«Действительно, трудно нам даются забитые голы, особенно в большинстве. Выглядит так, что один плохой пас или отскок — и шайба выходит из зоны. С другой стороны, у нас достаточно голевых моментов, наши лидеры приносили результат «Локомотиву» на протяжении многих лет, сейчас ещё ничего не потеряно. Мы можем поехать в Омск и выиграть две игры там, продолжаем сражаться», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
