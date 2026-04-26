Хартли — о вратаре «Локомотива»: не видел плохих голов для Исаева сегодня

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что не видит вины голкипера Даниила Исаева в пропущенных шайбах во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:3, 0-2). Омичи забросили две шайбы подряд за 68 секунд и перевернули ход матча.

«Я не видел плохих пропущенных голов Даниила Исаева сегодня. «Авангард» много шайб доводит до ворот, в первом голе шайба пролетела мимо трёх игроков, нашла щель. Второй гол — рикошет от клюшки Черепанова. Третий гол Потуральски — это гол снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.