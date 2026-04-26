Хартли — о вратаре «Локомотива»: не видел плохих голов для Исаева сегодня
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что не видит вины голкипера Даниила Исаева в пропущенных шайбах во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:3, 0-2). Омичи забросили две шайбы подряд за 68 секунд и перевернули ход матча.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
«Я не видел плохих пропущенных голов Даниила Исаева сегодня. «Авангард» много шайб доводит до ворот, в первом голе шайба пролетела мимо трёх игроков, нашла щель. Второй гол — рикошет от клюшки Черепанова. Третий гол Потуральски — это гол снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
15:57
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:24