Хартли — о вратаре «Локомотива»: не видел плохих голов для Исаева сегодня

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что не видит вины голкипера Даниила Исаева в пропущенных шайбах во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:3, 0-2). Омичи забросили две шайбы подряд за 68 секунд и перевернули ход матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Я не видел плохих пропущенных голов Даниила Исаева сегодня. «Авангард» много шайб доводит до ворот, в первом голе шайба пролетела мимо трёх игроков, нашла щель. Второй гол — рикошет от клюшки Черепанова. Третий гол Потуральски — это гол снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и повёл 2-0 в полуфинальной серии
Комментарии
