Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

«У нас было семь игроков на льду, у «Авангарда» — 11». Хартли — о стычке во втором периоде

«У нас было семь игроков на льду, у «Авангарда» — 11». Хартли — о стычке во втором периоде
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о массовой стычке во втором периоде второго матча полуфинальной серии с омским «Авангардом» (1:3, 0-2). В потасовке приняли участие также несколько хоккеистов, выбежавших со скамейки запасных.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Не удивило ли, что по итогам стычки во втором периоде у «Авангарда» удалили только защитников, хотя очевидно, что на площадке находились и нападающие? Вы правильно видите хоккей. Я никогда не комментирую работу судей. Единственное, скажу, что у нас было семь игроков на льду во время стычки, а у «Авангарда» — 11», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Стал известен судейский вердикт по итогам массовой стычки в полуфинале плей-офф КХЛ
