«У нас было семь игроков на льду, у «Авангарда» — 11». Хартли — о стычке во втором периоде

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о массовой стычке во втором периоде второго матча полуфинальной серии с омским «Авангардом» (1:3, 0-2). В потасовке приняли участие также несколько хоккеистов, выбежавших со скамейки запасных.

«Не удивило ли, что по итогам стычки во втором периоде у «Авангарда» удалили только защитников, хотя очевидно, что на площадке находились и нападающие? Вы правильно видите хоккей. Я никогда не комментирую работу судей. Единственное, скажу, что у нас было семь игроков на льду во время стычки, а у «Авангарда» — 11», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.