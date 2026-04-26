«Очень увлекательное зрелище для болельщиков». Буше — о второй победе «Авангарда» в серии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (3:1). Омичи повели в серии со счётом 2-0.

«Всё вышло именно так, как мы ожидали. Плотная борьба, накал страстей и очень увлекательное зрелище для болельщиков. Не верю, что есть какой-то один ключевой и самый важный момент, их тысячи, и всё начинается ещё до начала матча. Все эпизоды важны и имеют значение. В конечном итоге всё сводится к тому, чтобы было чуть больше хороших моментов, чем у соперника, сегодня нам это удалось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.