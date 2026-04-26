Буше — о стычке во втором периоде: я видел моменты намного хуже, меня не удивить

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал массовую стычку во втором периоде второго матча полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:1, 2-0). В потасовке приняли участие также несколько хоккеистов, выбежавших со скамейки запасных.

«Здесь вам решать, какой была та стычка — красивой или ужасной. За время моей тренерской карьеры видел моменты намного хуже, так что меня уже ничем не удивить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам этой драки судьи выписали 106 штрафных минут, включая два матч-штрафа и несколько дисциплинарных 10-минутных удалений. В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут получили игроки «Локомотива» и 66 минут — хоккеисты «Авангарда».