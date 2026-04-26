Буше — о стычке во втором периоде: я видел моменты намного хуже, меня не удивить
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал массовую стычку во втором периоде второго матча полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:1, 2-0). В потасовке приняли участие также несколько хоккеистов, выбежавших со скамейки запасных.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
«Здесь вам решать, какой была та стычка — красивой или ужасной. За время моей тренерской карьеры видел моменты намного хуже, так что меня уже ничем не удивить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
По итогам этой драки судьи выписали 106 штрафных минут, включая два матч-штрафа и несколько дисциплинарных 10-минутных удалений. В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут получили игроки «Локомотива» и 66 минут — хоккеисты «Авангарда».
Материалы по теме
