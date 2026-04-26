Бывший арбитр оценил судейские решения во втором матче серии «Локомотива» с «Авангардом»

Бывший арбитр оценил судейские решения во втором матче серии «Локомотива» с «Авангардом»
Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизоды с массовыми потасовками во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Удивило, что не наказали Серебрякова. Если бы это произошло, у «Авангарда» на одного игрока было бы меньше. Вратарь не должен туда лезть, если он вмешивается, раньше за это давали пять минут и до конца игры. Эта ситуация на усмотрение арбитров. Они, конечно, могли и зачинщикам, и Радулову дать по пять минут. Но я так думаю, они пошли самым простым способом, дав по две минуты», — цитирует Зайцева ТАСС.

В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут получили игроки «Локомотива» и 66 минут — хоккеисты «Авангарда».

