Бывший арбитр оценил судейские решения во втором матче серии «Локомотива» с «Авангардом»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизоды с массовыми потасовками во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

«Удивило, что не наказали Серебрякова. Если бы это произошло, у «Авангарда» на одного игрока было бы меньше. Вратарь не должен туда лезть, если он вмешивается, раньше за это давали пять минут и до конца игры. Эта ситуация на усмотрение арбитров. Они, конечно, могли и зачинщикам, и Радулову дать по пять минут. Но я так думаю, они пошли самым простым способом, дав по две минуты», — цитирует Зайцева ТАСС.

В общей сложности по итогам матча команды набрали 144 штрафные минуты. 78 минут получили игроки «Локомотива» и 66 минут — хоккеисты «Авангарда».