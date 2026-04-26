Капитан «Локомотива» — об 1:3 с «Авангардом»: хорошо начали, но потом поддались на эмоции

Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился эмоциями от поражения во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:3, 0-2) и отметил, что стычки повлияли на результат встречи.

«Мы хорошо начали, но потом поддались на эмоции. Начали делать вещи, которые не нужно делать в плей-офф. Это плей-офф, тут эмоции зашкаливают. Ты должен хладнокровно подходить и не размениваться. Штрафы? На откуп судей. Они принимают решения. Что сделать, чтобы перевернуть серию? Мы пока не показали своей игры. Сейчас перезагружаемся и едем в Омск с новыми силами. Чего не хватило? Эмоционально после половины игры перестали делать правильные вещи», — цитирует Елесина пресс-служба КХЛ.