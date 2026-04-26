Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Капитан «Локомотива» — об 1:3 с «Авангардом»: хорошо начали, но потом поддались на эмоции

Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился эмоциями от поражения во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (1:3, 0-2) и отметил, что стычки повлияли на результат встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Мы хорошо начали, но потом поддались на эмоции. Начали делать вещи, которые не нужно делать в плей-офф. Это плей-офф, тут эмоции зашкаливают. Ты должен хладнокровно подходить и не размениваться. Штрафы? На откуп судей. Они принимают решения. Что сделать, чтобы перевернуть серию? Мы пока не показали своей игры. Сейчас перезагружаемся и едем в Омск с новыми силами. Чего не хватило? Эмоционально после половины игры перестали делать правильные вещи», — цитирует Елесина пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа
Видео
Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа
