Якупов — о стычках с «Локомотивом»: никогда не видел пять защитников на лавке штрафников

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о стычках с игроками «Локомотива» во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина. «Авангард» выиграл со счётом 3:1. Во втором периоде на скамейке штрафников оказались сразу пять защитников «Авангарда».

«Хорошая, боевая и сложная игра. Долго играли во втором периоде, но это плей-офф. Мужики бьются, цепляются за каждый сантиметр льда, защищают своих ребят. Все стараются делать всё для победы. Драки? Много всего там происходило. Где-то схватка начиналась, в другом месте — заканчивалась. Долгий перерыв был, минут 15. Никогда не видел пятерых защитников на скамейке штрафников. Это забавно и весело. Думаю, болельщикам понравилось», — цитирует Якупова пресс-служба КХЛ.