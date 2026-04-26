Якупов — о стычках с «Локомотивом»: никогда не видел пять защитников на лавке штрафников

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о стычках с игроками «Локомотива» во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина. «Авангард» выиграл со счётом 3:1. Во втором периоде на скамейке штрафников оказались сразу пять защитников «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Хорошая, боевая и сложная игра. Долго играли во втором периоде, но это плей-офф. Мужики бьются, цепляются за каждый сантиметр льда, защищают своих ребят. Все стараются делать всё для победы. Драки? Много всего там происходило. Где-то схватка начиналась, в другом месте — заканчивалась. Долгий перерыв был, минут 15. Никогда не видел пятерых защитников на скамейке штрафников. Это забавно и весело. Думаю, болельщикам понравилось», — цитирует Якупова пресс-служба КХЛ.

