Результаты матчей ЮЧМ-2026 на 26 апреля 2026 года

Сегодня, 26 апреля, прошёл очередной игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею — 2026. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чехия U18 – Дания U18 — 9:1;

Латвия U18 – Норвегия U18 — 8:1.

В турнире принимают участие 10 сборных: Чехия, Дания, Латвия, Швеция, Финляндия, Германия, Дания, Словакия, Норвегия, Канада и США. ЮЧМ проходит с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин. Действующий победитель юниорского чемпионат мира — сборная Канады.