Сегодня, 26 апреля, прошли два матча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 26 апреля 2026 года:

МХК «Локо» – «Чайка» — 4:1;

МХК «Спартак» – «Авто» — 0:1.

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка», счёт в серии — 2-0;

МХК «Спартак» — «Авто», счёт в серии — 0-1.

Серии 1/2 финала пройдут до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые две игры и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер посева. Третья, четвёртая и, если потребуется, шестая встречи проводятся на льду команды, имеющей более низкий номер посева.