«Это был грязный силовой приём». Форвард «Трактора» о травме Никишина в матче с «Оттавой»

Нападающий «Трактора» Александр Рыков прокомментировал эпизод с травмой защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2, 4-0). Россиянин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

«За плей-офф НХЛ немного слежу, иногда смотрю матчи. Вот как раз видел, как Никишин получил неприятную травму. Там на нём был спорный силовой приём. Желаю ему здоровья. Как мне кажется, это был грязный приём. Никишин был уже без шайбы, а в него просто так летит игрок, чтобы по-хоккейному «убить» его. Кажется, что там даже перед самим столкновением есть небольшой момент прыжка», – цитирует Рыкова «Советский спорт».

Материалы по теме
Какой кошмар! Никишин после грубого удара в голову не смог подняться со льда
Видео
Какой кошмар! Никишин после грубого удара в голову не смог подняться со льда
