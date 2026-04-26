«Это был грязный силовой приём». Форвард «Трактора» о травме Никишина в матче с «Оттавой»

Нападающий «Трактора» Александр Рыков прокомментировал эпизод с травмой защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2, 4-0). Россиянин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена.

«За плей-офф НХЛ немного слежу, иногда смотрю матчи. Вот как раз видел, как Никишин получил неприятную травму. Там на нём был спорный силовой приём. Желаю ему здоровья. Как мне кажется, это был грязный приём. Никишин был уже без шайбы, а в него просто так летит игрок, чтобы по-хоккейному «убить» его. Кажется, что там даже перед самим столкновением есть небольшой момент прыжка», – цитирует Рыкова «Советский спорт».