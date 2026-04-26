«Все в команде будут скучать по нему». Защитник СКА — об уходе Тамбиева в «Динамо»

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо». Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА.

«Он хороший тренер, который выбрал для себя такое продолжение карьеры. Очень рад, что он стал главным тренером. Думаю, все в команде будут скучать по нему. Не могу сказать про него ничего плохого», — цитирует Менелла Metaratings.

Напомним, Леонид Тамбиев долгое время работал в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.