Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Александр Ерёменко: жду, что Тамбиев будет привлекать молодых игроков к основе «Динамо»
Бывший вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером клуба.

«В «Адмирале» у Тамбиева было много молодёжи. Во Владивостоке он создал системную команду. Жду, что в «Динамо» он будет привлекать к основе молодых игроков. Я работаю в школе «Динамо». Мы можем наладить продуктивное сотрудничество.

В этом сезоне ни один человек из академии не перешёл в молодёжную команду. Главный тренер молодёжки «Динамо» почему-то решил не привлекать ребят из академии. Надо, чтобы в «Динамо» развивалась вертикаль. Хотим её изменить, но пока нам это не удаётся. Главный тренер молодёжки решил, что вертикаль не нужна. Как бы мы с ним ни разговаривали, ничего изменить не удалось», – цитирует Ерёменко Metaratings.

Напомним, ранее молодёжка «Динамо» проиграла в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Харламова команде «Динамо-Шинник» (0:2) и вылетела из плей-офф Olimpbet МХЛ.

