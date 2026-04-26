Бостон Брюинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 26 апреля 2026, счет 1:6, четвертый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Баффало» разгромил «Бостон» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф НХЛ
Комментарии

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 6:1. Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Так) – 04:17 (5x5)     0:2 Доун (Маклауд, Байрэм) – 07:10 (5x5)     0:3 Бенсон (Доун) – 09:15 (5x5)     0:4 Байрэм (Пауэр, Куинн) – 14:24 (5x5)     0:5 Маленстин (Гринвей, Козак) – 45:08 (5x5)     0:6 Так (Томпсон, Кребс) – 46:32 (5x5)     1:6 Курали (Кастелич, Пик) – 59:20 (4x5)    

Результат матча определил первый период, в котором «клинки» забросили четыре безответные шайбы. Голами в составе «Баффало» в первом периоде отметились Пейтон Кребс, Джош Доун, Зак Бенсон и Боуэн Байрэм. В третьем периоде гости забросили ещё две шайбы — отличились Бек Маленстин и Алекс Так. Единственный гол за «Бостон» забил Шон Курали.

Россияне, нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров, не отметились результативными действиями.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 29 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
