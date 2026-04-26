«Баффало» разгромил «Бостон» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 6:1. Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 3-1.
Результат матча определил первый период, в котором «клинки» забросили четыре безответные шайбы. Голами в составе «Баффало» в первом периоде отметились Пейтон Кребс, Джош Доун, Зак Бенсон и Боуэн Байрэм. В третьем периоде гости забросили ещё две шайбы — отличились Бек Маленстин и Алекс Так. Единственный гол за «Бостон» забил Шон Курали.
Россияне, нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров, не отметились результативными действиями.
Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 29 апреля.
- 26 апреля 2026
