Серебряков бил в голову Радулова, Иванов махал шлемом Шарипзянова. Фото победы «Авангарда»

26 апреля в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Локомотив» принимал «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, которые увеличили преимущество в серии до четырёх побед — 2-0.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник «Локомотива» Андрей Сергеев, после чего разгорелась массовая драка, завершившаяся удалением всех полевых игроков, находившихся на льду. В середине второго периода вспыхнула ещё одна потасовка, в которой принимали участие даже те игроки, которые находились на скамейке. Судьям потребовалось 20 минут, чтобы определиться с наказаниями.

Непредвиденная пауза сбила настрой «Локомотива», что позволило «Авангарду» перевернуть игру. С интервалом в 68 секунд омичи забросили две шайбы подряд: отличились Василий Пономарёв и Дамир Шарипзянов. А в середине третьего периода Эндрю Потуральски реализовал двойное численное большинство.

Следующие два матча в серии «Локомотив» — «Авангард» пройдут в Омске 28 и 30 апреля.

