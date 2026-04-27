«Лос-Анджелес» с Панариным проиграл «Колорадо» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Лос-Анджелеса» отличился Джоэль Эдмундсон. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (дважды), Кейл Макар, Николя Руа и Девон Тэйвз. Российский нападающий Валерий Ничушкин не записал в свой актив результативных действий.

Таким образом, «Колорадо» одержал победу в серии со счётом 4-0 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.