Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лос-Анджелес Кингз — Колорадо Эвеланш, результат матча 27 апреля 2026, счет 1:5, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Лос-Анджелес» с Панариным проиграл «Колорадо» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли
Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 13:13 (pp)     0:2 Макар – 25:48     1:2 Эдмундсон (Кемпе, Лаферрье) – 33:43     1:3 Руа (Лехконен, Малински) – 43:13     1:4 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 46:01     1:5 Маккиннон (Нечас, Кулак) – 54:22    

В составе «Лос-Анджелеса» отличился Джоэль Эдмундсон. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (дважды), Кейл Макар, Николя Руа и Девон Тэйвз. Российский нападающий Валерий Ничушкин не записал в свой актив результативных действий.

Таким образом, «Колорадо» одержал победу в серии со счётом 4-0 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

