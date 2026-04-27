Лишь пять легенд НХЛ опережают Маккиннона по матчам с 3+ очками в играх, закрывающих серию

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал три и более очка в матче, который завершил серию до четырёх побед, в четвёртый раз в карьере.

В эпоху расширения НХЛ (с 1968 года) больше таких игр провели только пять игроков: Уэйн Гретцки (15 раз), Марк Мессье (10), Яри Курри (7), Марио Лемье (5) и Гленн Андерсон (5).

В четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:1) Маккиннон оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Таким образом, «Колорадо» одержал победу в серии со счётом 4-0 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли. В четвертьфинале «Колорадо» встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд».