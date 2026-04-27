Тренер «Колорадо» назвал ключевой фактор, который помог разгромить «Кингз» в серии КС
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал разгромную победу команды в серии с «Лос-Анджелес Кингз» в 1/8 финала Кубка Стэнли со счётом 4-0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 13:13 (pp) 0:2 Макар – 25:48 1:2 Эдмундсон (Кемпе, Лаферрье) – 33:43 1:3 Руа (Лехконен, Малински) – 43:13 1:4 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 46:01 1:5 Маккиннон (Нечас, Кулак) – 54:22
«Мы придерживались нашего плана на игру и тех принципов в обороне, о которых говорили весь сезон, и это принесло результат. Думаю, мы способны побеждать, играя по-разному. Но если говорить о чемпионских командах, то именно оборона выводит тебя на вершину. И, как мне кажется, мы были полностью сосредоточены на этом с самого вбрасывания в первой игре и до финальной сирены четвёртого матча», — приводит слова Беднара официальный сайт клуба.
В четвертьфинале «Колорадо» встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд».
