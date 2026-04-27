Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров спровоцировал массовую драку в конце матча «Бостон» — «Баффало»

Комментарии

Российский защитник «Бостона Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую драку во время четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:6).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Так) – 04:17 (5x5)     0:2 Доун (Маклауд, Байрэм) – 07:10 (5x5)     0:3 Бенсон (Доун) – 09:15 (5x5)     0:4 Байрэм (Пауэр, Куинн) – 14:24 (5x5)     0:5 Маленстин (Гринвей, Козак) – 45:08 (5x5)     0:6 Так (Томпсон, Кребс) – 46:32 (5x5)     1:6 Курали (Кастелич, Пик) – 59:20 (4x5)    

В конце матча Задоров ударил шведского защитника Расмуса Далина, получил штраф 5+10 и был удалён. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками.

ВИДЕО

Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 29 апреля.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Задоров принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей. Всего в карьере Кубка Стэнли на счету Задорова 62 матча, в которых он забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android