Задоров спровоцировал массовую драку в конце матча «Бостон» — «Баффало»
Поделиться
Российский защитник «Бостона Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую драку во время четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:6).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Так) – 04:17 (5x5) 0:2 Доун (Маклауд, Байрэм) – 07:10 (5x5) 0:3 Бенсон (Доун) – 09:15 (5x5) 0:4 Байрэм (Пауэр, Куинн) – 14:24 (5x5) 0:5 Маленстин (Гринвей, Козак) – 45:08 (5x5) 0:6 Так (Томпсон, Кребс) – 46:32 (5x5) 1:6 Курали (Кастелич, Пик) – 59:20 (4x5)
В конце матча Задоров ударил шведского защитника Расмуса Далина, получил штраф 5+10 и был удалён. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками.
Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 29 апреля.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Задоров принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей. Всего в карьере Кубка Стэнли на счету Задорова 62 матча, в которых он забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
05:54
-
05:28
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:39
-
04:22
-
03:38
-
03:17
-
02:29
- 26 апреля 2026
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53