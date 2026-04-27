Задоров спровоцировал массовую драку в конце матча «Бостон» — «Баффало»

Российский защитник «Бостона Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую драку во время четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:6).

В конце матча Задоров ударил шведского защитника Расмуса Далина, получил штраф 5+10 и был удалён. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками.

Таким образом, «Баффало» повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится 29 апреля.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Задоров принял участие в четырёх матчах, в которых отметился результативной передачей. Всего в карьере Кубка Стэнли на счету Задорова 62 матча, в которых он забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.