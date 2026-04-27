Кучеров покорил достижение Кросби и Бурка в плей-офф НХЛ
Поделиться
В эти минуты в «Монреале» на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06 2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06 2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp) 2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07
На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:2. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.
Никита Кучеров набрал 80 очков за карьеру в матчах, следующих сразу после поражений его команды в плей-офф, и обошёл Сидни Кросби, а также Рэя Бурка (у обоих — по 79 очков), выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю.
Впереди него в этом списке идут Уэйн Гретцки (111), Даг Гилмор (93) и Марк Мессье (83)
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
05:54
-
05:28
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:39
-
04:22
-
03:38
-
03:17
-
02:29
- 26 апреля 2026
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53