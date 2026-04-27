Кучеров покорил достижение Кросби и Бурка в плей-офф НХЛ

В эти минуты в «Монреале» на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:2. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Никита Кучеров набрал 80 очков за карьеру в матчах, следующих сразу после поражений его команды в плей-офф, и обошёл Сидни Кросби, а также Рэя Бурка (у обоих — по 79 очков), выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю.

Впереди него в этом списке идут Уэйн Гретцки (111), Даг Гилмор (93) и Марк Мессье (83)