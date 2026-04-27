Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кучеров покорил достижение Кросби и Бурка в плей-офф НХЛ

В эти минуты в «Монреале» на стадионе «Белл-центр» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:2. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Никита Кучеров набрал 80 очков за карьеру в матчах, следующих сразу после поражений его команды в плей-офф, и обошёл Сидни Кросби, а также Рэя Бурка (у обоих — по 79 очков), выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю.

Впереди него в этом списке идут Уэйн Гретцки (111), Даг Гилмор (93) и Марк Мессье (83)

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
