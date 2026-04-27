Кучеров вплотную приблизился к Ягру в списке лучших ассистентов плей-офф НХЛ

В эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече сделал результативную передачу. Таким образом, на счету нападающего 122 результативных передачи в плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров единолично занимает 11-е место в списке лучших ассистентов НХЛ в плей-офф. На 10-м месте рейтинга располагается бывший чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 123 ассиста.

На момент написания новости идёт 15-я минута третьего периода, счёт 2:2.