Кучеров вплотную приблизился к Ягру в списке лучших ассистентов плей-офф НХЛ

В эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече сделал результативную передачу. Таким образом, на счету нападающего 122 результативных передачи в плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров единолично занимает 11-е место в списке лучших ассистентов НХЛ в плей-офф. На 10-м месте рейтинга располагается бывший чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 123 ассиста.

На момент написания новости идёт 15-я минута третьего периода, счёт 2:2.

Увольнение тренера в «Челси», шайба Кучерова. Главные события в спорте 22 апреля
Увольнение тренера в «Челси», шайба Кучерова. Главные события в спорте 22 апреля
