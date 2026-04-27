Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль» и сравнять счёт в серии

В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Джейк Гюнцель, канадский нападающий Брэндон Хагель, оформивший в этой встрече дубль. На счету россиянина Никиты Кучерова две результативные передачи.

В составе хозяев забитыми голами отметились канадский форвард Захари Болдюк и американский нападающий Коул Кофилд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 2-2.