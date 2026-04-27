Монреаль Канадиенс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 27 апреля 2026, счёт 2:3, плей-офф НХЛ 2025/2026

Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль» и сравнять счёт в серии
В ночь с 26 на 27 апреля завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Джейк Гюнцель, канадский нападающий Брэндон Хагель, оформивший в этой встрече дубль. На счету россиянина Никиты Кучерова две результативные передачи.

В составе хозяев забитыми голами отметились канадский форвард Захари Болдюк и американский нападающий Коул Кофилд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии сравнялся и стал 2-2.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная таблица плей-офф НХЛ
