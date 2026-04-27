Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в истории Кубка Стэнли среди россиян
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. В матче с «Монреаль Канадиенс» нападающий отметился двумя результативными передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06 2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06 2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp) 2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07
Таким образом, в его активе стало 177 (52+123) очков в карьере Кубка Стэнли, что помогло ему обойти Сергея Фёдорова, на счету которого 176 (52+124) очков. Рекорд по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Евгению Малкину, который набрал 183 (69+114) очков.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+2».
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
05:54
-
05:28
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:39
-
04:22
-
03:38
-
03:17
-
02:29
- 26 апреля 2026
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:49
-
20:46
-
20:20
-
20:09
-
20:03
-
19:45
-
19:35
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
18:53