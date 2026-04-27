Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в истории Кубка Стэнли среди россиян

Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в истории Кубка Стэнли среди россиян
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. В матче с «Монреаль Канадиенс» нападающий отметился двумя результативными передачами.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

Таким образом, в его активе стало 177 (52+123) очков в карьере Кубка Стэнли, что помогло ему обойти Сергея Фёдорова, на счету которого 176 (52+124) очков. Рекорд по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Евгению Малкину, который набрал 183 (69+114) очков.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
