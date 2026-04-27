Кучеров догнал Ягра и вошёл в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя ассистами в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в гонке ассистентов в истории Кубка Стэнли.

Таким образом, на счету нападающего 123 результативных передачи в плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров занимает 10-е место в списке лучших ассистентов НХЛ в плей-офф, разделяя его с бывшим чешским нападающим Яромиром Ягром, на счету которого также 123 ассиста. Следующей целью россиянина является Сергей Фёдоров (124 передачи). Рекордсмен Уэйн Гретцки — 260 голевых пасов.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».