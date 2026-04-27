Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Только три игрока провели больше матчей с 2 ассистами, чем Кучеров, в истории Кубка Стэнли
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков с двумя ассистами за матч в истории Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, провёл свой 32-й матч в карьере с двумя результативными передачами в плей-офф североамериканской лиги, сравнявшись с Дугом Гилмором, Сидни Кросби и Рэем Бурком по этому показателю и заняв четвёртое место в истории Кубка Стэнли. Больше матчей с двумя результативными передачами у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (33).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».

