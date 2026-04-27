Только три игрока провели больше матчей с 2 ассистами, чем Кучеров, в истории Кубка Стэнли

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков с двумя ассистами за матч в истории Кубка Стэнли.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, провёл свой 32-й матч в карьере с двумя результативными передачами в плей-офф североамериканской лиги, сравнявшись с Дугом Гилмором, Сидни Кросби и Рэем Бурком по этому показателю и заняв четвёртое место в истории Кубка Стэнли. Больше матчей с двумя результативными передачами у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (33).
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».
- 27 апреля 2026
