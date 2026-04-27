Василевский вышел на чистое 11-е место по числу побед среди вратарей в истории КС

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский принял участие в победном четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в рейтинге вратарей по числу побед в истории Кубка Стэнли.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский одержал свою 69-ю победу в плей-офф североамериканской лиги за карьеру и опередил Энди Муга (68). Теперь россиянин занимает чистое 11-е место в рейтинге лучших вратарей за всю историю по этому показателю. 10-е место списка занимает Жак Плант (71 победа). Рекордсмен — Патрик Рой (151).

Среди действующих игроков Андрей возглавляет список по данному показателю. Второй — соотечественник Сергей Бобровский (61).