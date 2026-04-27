Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Василевский вышел на чистое 11-е место по числу побед среди вратарей в истории КС

Василевский вышел на чистое 11-е место по числу побед среди вратарей в истории КС
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский принял участие в победном четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в рейтинге вратарей по числу побед в истории Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский одержал свою 69-ю победу в плей-офф североамериканской лиги за карьеру и опередил Энди Муга (68). Теперь россиянин занимает чистое 11-е место в рейтинге лучших вратарей за всю историю по этому показателю. 10-е место списка занимает Жак Плант (71 победа). Рекордсмен — Патрик Рой (151).

Среди действующих игроков Андрей возглавляет список по данному показателю. Второй — соотечественник Сергей Бобровский (61).

