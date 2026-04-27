Победный гол «Тампы» рикошетом от руки после броска Кучерова в матче КС с «Монреалем»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, забив победный гол в концовке встречи, когда команда отыгралась с 0:2.

На 56-й минуте российский нападающий «молний» Никита Кучеров завладел шайбой в районе круга вбрасывания, отыгрался с защитником своей команды Янисом Мозером и хлёстко бросил в сторону ворот, где она рикошетом от форварда Брэндона Хагеля попала в ворота хозяев льда. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного эпизода:

Таким образом, данная передача стала второй для Кучерова в этом матче и пятой в текущем плей-офф НХЛ в четырёх матчах.