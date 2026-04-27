Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победный гол «Тампы» рикошетом от руки после броска Кучерова в матче КС с «Монреалем»

Победный гол «Тампы» рикошетом от руки после броска Кучерова в матче КС с «Монреалем»
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, забив победный гол в концовке встречи, когда команда отыгралась с 0:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

На 56-й минуте российский нападающий «молний» Никита Кучеров завладел шайбой в районе круга вбрасывания, отыгрался с защитником своей команды Янисом Мозером и хлёстко бросил в сторону ворот, где она рикошетом от форварда Брэндона Хагеля попала в ворота хозяев льда. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного эпизода:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, данная передача стала второй для Кучерова в этом матче и пятой в текущем плей-офф НХЛ в четырёх матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android