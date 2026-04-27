Только три европейца провели больше игр с 2+ очками, чем Кучеров, в истории Кубка Стэнли

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (3:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков с двумя и более набранными очками за матч в истории Кубка Стэнли.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров провёл свой 50-й матч в карьере с двумя и более набранными очками и стал 15-м игроком в истории НХЛ, достигшим этого показателя. При этом Кучеров всего лишь четвёртый родившийся за пределами Северной Америки хоккеист с данным достижением после Яри Курри (60), Евгения Малкина (54) и Яромира Ягра (50).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3».