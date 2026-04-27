Главный тренер «Колорадо» прокомментировал слабую результативность Натана Маккиннона

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о слабой результативности Натана Маккиннона в трёх первых матчах плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 13:13 (pp)     0:2 Макар – 25:48     1:2 Эдмундсон (Кемпе, Лаферрье) – 33:43     1:3 Руа (Лехконен, Малински) – 43:13     1:4 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 46:01     1:5 Маккиннон (Нечас, Кулак) – 54:22    

«Я вообще не видел в нём никакого раздражения из-за того, что он почти не набирал очки в первых трёх матчах так, как обычно это делает. И это, как по мне, многое говорит о состоянии нашей команды», — сказал Беднар после сегодняшней победы в серии с «Лос-Анджелесом».

Напомним, «Эвеланш» выиграли серию со счётом 4-0 и вышли в следующий раунд. За первые три матча Маккиннон записал в свой актив лишь ассист, в четвёртой игре у него дубль и результативная передача.

